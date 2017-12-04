Тридцать два украинские спортсмены сдали допинг-пробы перед Олимпиадой 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провели допинг-тестирование перед стартом зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхан, сообщает УНН со ссылкой на МОК.
Из общего количества проб, а именно 6961, которые были взяты у спортсменов в период с 1 апреля по 31 ноября, 32 были сданы украинскими спортсменами. Наибольшее количество пришлось на биатлонистов - 19 еще восемь на конькобежцев и четыре на хоккеистов.
Наибольшее количество спортсменов за допинг-тестами было проверено с российской стороны - 1240. Второе место по количеству допинг-проб занимают немецкие спортсмены (844), третье - канадцы (504), представители США сдали 433 теста, Швеции - 403.
Примечательно, что только у представителей шести стран пробы были взяты во всех зимних видах спорта - России, США, Канады, Германии, Италии и Южной Кореи.
Как сообщалось ранее, российский министр просил испортить допинг-пробу украинского спортсмена , а также российские власти требовала подменить допинг-пробы биатлонистки Семеренко.