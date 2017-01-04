Тричі протягом доби поліцейські вилучали зброю у жителів Донеччини

Тротил в Маріуполі, граната в Слов’янську і патрони в Авдіївці — правоохоронці нейтралізували загрозу до того, як вилученими предметами могли скористатися їхні власники. Зловмисників буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Так, 3 січня у поліцію Маріуполя надійшло повідомлення про те, що в приватному домоволодінні Центрального району зберігається тротил. Жінка розповіла, що вибухівку приніс додому чоловік і вже збирався на наступний день придбати для неї детонатор. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Вилучено 150 грамів небезпечної речовини, житель 1977 року народження пояснити, де взяв і яким чином планував розпорядитися нею, не зміг.

А в Слов’янську 21-річний гість з Чернівців намагався перетнути блокпост із захованою в особистих речах гранатою.

Правоохоронці, які в цілодобовому режимі контролюють в’їзд-виїзд з міста, боєприпас вилучили. Як і в попередньому випадку, будь-яких пояснень щодо каналу надходження РГД-5 від правопорушника зафіксовано не було.

Окрім цього, 202 патрони до автоматичної зброї в мішку під деревом ховав 23-річний житель Авдіївки. Під час патрулювання території міста, яке нерідко є мішенню для терористів, правоохоронці схованку виявили. Чоловік пояснює, що кілька тижнів тому знайшов їх і зберігав заради цікавості. Зловмисник навіть не згадав, що ціною такої недбалості можуть бути людські життя.

За всіма фактами розпочаті досудові розслідування за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують, що згідно з ч.3 цієї ж статті особа, що добровільно принесла до територіальних органів дозвільної системи смертоносні предмети або повідомила правоохоронцям про бажання їх позбутися, звільняється від кримінальної відповідальності.