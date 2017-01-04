Трижды в течение суток полицейские изымали оружие у жителей Донецкой области

Тротил в Мариуполе, граната в Славянске и патроны в Авдеевке - правоохранители нейтрализовали угрозу до того, как изъятыми предметами могли воспользоваться их владельцы. Злоумышленники будут привлечены к уголовной ответственности.

Так, 3 января в полицию Мариуполя поступило сообщение о том, что в частном домовладении Центрального района хранится тротил. Женщина рассказала, что взрывчатку принес домой муж и уже собирался на следующий день приобрести для нее взрыватель. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Изъято 150 граммов опасного вещества, житель 1977 года рождения объяснить, где взял и каким образом планировал распорядиться ею, не смог.

А в Славянске 21-летний гость из Черновцов пытался пересечь блокпост со спрятанной в личных вещах гранатой.

Правоохранители, которые в круглосуточном режиме контролируют въезд-выезд из города, боеприпас изъяли. Как и в предыдущем случае, каких-либо объяснений относительно канала поступления РГД-5 от правонарушителя зафиксировано не было.

Кроме этого, 202 патрона к автоматическому оружию в мешке под деревом прятал 23-летний житель Авдеевки. Во время патрулирования территории города, который нередко является мишенью для террористов, правоохранители тайник обнаружили. Мужчина объясняет, что несколько недель назад нашел их и хранил ради любопытства. Злоумышленник даже не вспомнил, что ценой такой небрежности могут быть человеческие жизни.

По всем фактам начаты досудебные расследования по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что согласно ч.3 этой же статьи лицо, которое добровольно принесло в территориальные органы разрешительной системы смертоносные предметы или сообщило правоохранителям о желании избавиться, освобождается от уголовной ответственности.