Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Постраждалих, попередньо, немає - голова ОВА

Цитата

"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає", - повідомив Лунін.

Додамо

Він також закликав не постити жодних фото.

"Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!" - резюмував Лунін.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість.