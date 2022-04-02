Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Постраждалих, попередньо, немає - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, передає УНН.
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"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає", - повідомив Лунін.
Додамо
Він також закликав не постити жодних фото.
"Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!" - резюмував Лунін.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість.