Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Пострадавших, предварительно, нет - глава ОВА

Цитата

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно пострадавших нет", - сообщил Лунин.

Добавим

Он также призвал не постить никаких фото.

"Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу!"- резюмировал Лунин.

Напомним

Русские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны. Вторая ракета попала на открытую местность.