Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Пострадавших, предварительно, нет - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, передает УНН.
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"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно пострадавших нет", - сообщил Лунин.
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Он также призвал не постить никаких фото.
"Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу!"- резюмировал Лунин.
Напомним
Русские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны. Вторая ракета попала на открытую местность.