Шість лавин зійшли на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 11:30 на Закарпатті сталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу місцевого значення Нересниця—Широкий Луг, км 10+300—км 10+420 Тячівського району, об’ємом понад 500 куб.м снігу. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
Рух транспорту перекритий.
Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із філії «Тячівський райавтодор».
О 12:00 сталося сходження ще трьох снігових лавин на автодорогу Т-07-20 Міжгір’я–Колочава–Буштино, км 22–км 23 об’ємом близько 35 куб.м снігу. Перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений.
Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із Міжгірського райавтодору.
Нагадаємо, 14 січня 5 лавин зійшло на Закарпатті, які частково заблокували рух транспорту.