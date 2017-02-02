Шесть лавин сошли на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересниця-Широкий Луг, км 10 + 300-км 10 + 420 Тячевского района, объемом более 500 куб.м снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
Движение транспорта перекрыто.
Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника из филиала "Тячевский райавтодор".
В 12:00 произошел сход еще трех снежных лавин на автодорогу Т-07-20 Межгорье-Колочава-Буштино, км 22-км 23 объемом около 35 куб.м снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено.
Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника с Межгорского райавтодора.
Напомним, 14 января 5 лавин сошло на Закарпатье, которые частично заблокировали движение транспорта.