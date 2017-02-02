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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть лавин сошли на Закарпатье

Киев • УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересниця-Широкий Луг, км 10 + 300-км 10 + 420 Тячевского района, объемом более 500 куб.м снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

Шесть лавин сошли на Закарпатье

Движение транспорта перекрыто.

Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника из филиала "Тячевский райавтодор".

В 12:00 произошел сход еще трех снежных лавин на автодорогу Т-07-20 Межгорье-Колочава-Буштино, км 22-км 23 объемом около 35 куб.м снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено.

Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника с Межгорского райавтодора.

Напомним, 14 января 5 лавин сошло на Закарпатье, которые частично заблокировали движение транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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