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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Три автомобіля зіткнулися у Львові, є постраждалі

Київ • УНН

 • 10364 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора о 19:00 рятувальники отримали повідомлення, що у Львові на вулиці Городоцька, 212 відбулось зіткнення трьох автомобілів BMW Х5, Volkswagen Golf 3 та ВАЗ 2109. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Три автомобіля зіткнулися у Львові, є постраждалі

Внаслідок ДТП травмовано 3 людей, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Рятувальники провели роботи з деблокування двох постраждалих із понівечених автівок.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв УННп'яний суддя намагався втекти з місця ДТП у кареті швидкої.

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