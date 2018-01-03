Три автомобіля зіткнулися у Львові, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора о 19:00 рятувальники отримали повідомлення, що у Львові на вулиці Городоцька, 212 відбулось зіткнення трьох автомобілів BMW Х5, Volkswagen Golf 3 та ВАЗ 2109. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Внаслідок ДТП травмовано 3 людей, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню Львова.
Рятувальники провели роботи з деблокування двох постраждалих із понівечених автівок.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, п'яний суддя намагався втекти з місця ДТП у кареті швидкої.