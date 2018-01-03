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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Три автомобиля столкнулись во Львове, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 10364 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера в 19:00 спасатели получили сообщение, что во Львове на улице Городецкая, 212 произошло столкновение трех автомобилей BMW Х5, Volkswagen Golf 3 и ВАЗ 2109. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Три автомобиля столкнулись во Львове, есть пострадавшие

В результате ДТП травмированы 3 человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Спасатели провели работы по деблокированию двух пострадавших из искореженных автомобилей.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНН, пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой.

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