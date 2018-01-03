Три автомобиля столкнулись во Львове, есть пострадавшие

В результате ДТП травмированы 3 человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Спасатели провели работы по деблокированию двух пострадавших из искореженных автомобилей.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНН, пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой.