Три автомобиля столкнулись во Львове, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера в 19:00 спасатели получили сообщение, что во Львове на улице Городецкая, 212 произошло столкновение трех автомобилей BMW Х5, Volkswagen Golf 3 и ВАЗ 2109. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
В результате ДТП травмированы 3 человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу Львова.
Спасатели провели работы по деблокированию двух пострадавших из искореженных автомобилей.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Как сообщал УНН, пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой.