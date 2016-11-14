Третю добу два пункти пропуску на кордоні з ЄС залишаються заблокованими "пересічниками"

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21180 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41981 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 65928 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136693 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199935 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190734 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211448 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196886 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152248 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153012 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
92 %
750 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35200 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75220 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25702 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53821 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32621 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478905 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316088 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378362 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490105 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123836 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183456 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126274 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161162 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184353 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Третю добу два пункти пропуску на кордоні з ЄС залишаються заблокованими "пересічниками"

Третю добу два пункти пропуску на кордоні з ЄС залишаються заблокованими "пересічниками"

Київ • УНН

 • 7008 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Третю добу (з 10 ранку 12 листопада) на Закарпатті триває акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією, у рамках якої активісти заблокували під′їзди до пунктів пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною та “Солотвино” на кордоні з Румунією. Цю інформацію УНН підтвердила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.

Нагадаємо, що 12 листопада за фактом блокування транспортних комунікацій Тячівською та Ужгородською місцевими прокуратурами було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 ККУ. Наразі, як повідомляють у поліції, правоохоронці направили запити до митного та прикордонного відомства, аби встановити власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які заблокували дороги на кордоні. Номерні знаки автомобілів поліція задокументувала ще у перший день акції протесту.

Учора, 13 листопада, низка ЗМІ оприлюднили інформацію про начебто припинення блокування і відновлення роботи пунктів пропуску на Закарпатті. Однак, як стало відомо згодом, неправдиву новину про кінець акції протесту поширили самі “пересічники”. Натомість, учасники акції наголошують на тому, що їхні дії є безстроковими. На під′їзді до кордону вже розбиті намети, облаштовано своєрідну польову кухню, а для обігріву розпалено вогнища у діжках.

Як раніше повідомляв УНН, закарпатські “пересічники” анонсували акцію протесту під стінами Верховної Ради.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08