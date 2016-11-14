Третю добу два пункти пропуску на кордоні з ЄС залишаються заблокованими "пересічниками"
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Третю добу (з 10 ранку 12 листопада) на Закарпатті триває акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією, у рамках якої активісти заблокували під′їзди до пунктів пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною та “Солотвино” на кордоні з Румунією. Цю інформацію УНН підтвердила речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.
Нагадаємо, що 12 листопада за фактом блокування транспортних комунікацій Тячівською та Ужгородською місцевими прокуратурами було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 ККУ. Наразі, як повідомляють у поліції, правоохоронці направили запити до митного та прикордонного відомства, аби встановити власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які заблокували дороги на кордоні. Номерні знаки автомобілів поліція задокументувала ще у перший день акції протесту.
Учора, 13 листопада, низка ЗМІ оприлюднили інформацію про начебто припинення блокування і відновлення роботи пунктів пропуску на Закарпатті. Однак, як стало відомо згодом, неправдиву новину про кінець акції протесту поширили самі “пересічники”. Натомість, учасники акції наголошують на тому, що їхні дії є безстроковими. На під′їзді до кордону вже розбиті намети, облаштовано своєрідну польову кухню, а для обігріву розпалено вогнища у діжках.
Як раніше повідомляв УНН, закарпатські “пересічники” анонсували акцію протесту під стінами Верховної Ради.