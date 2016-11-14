Третьи сутки два пункта пропуска на границе с ЕС остаются заблокированными "пересичникамы"

Напомним, что 12 ноября по факту блокирования транспортных коммуникаций Тячевской и Ужгородской местными прокуратурами было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 279 УК. Сейчас, как сообщают в полиции, правоохранители направили запросы в таможенное и пограничное ведомства, чтобы установить владельцев транспортных средств с иностранной регистрацией, которые заблокировали дороги на границе. Номерные знаки автомобилей полиция задокументировала еще в первый день акции протеста.

Вчера, 13 ноября, ряд СМИ обнародовали информацию о якобы прекращении блокирования и возобновления работы пунктов пропуска на Закарпатье. Однако, как стало известно впоследствии, ложную новость о конце акции протеста распространили сами "пересекатили". В свою очередь, участники акции отмечают, что их действия являются бессрочными. На подъезде к границе уже разбиты палатки, обустроены своеобразную полевую кухню, а для обогрева разожжены очаги в кадках.

Как ранее сообщал УНН, закарпатские "пересекатели" анонсировали акцию протеста под стенами Верховной Рады.