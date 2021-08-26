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Третя хвиля COVID-19 в Африці стабілізувалась - ВООЗ

Третя хвиля COVID-19 в Африці стабілізувалась - ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Третя хвиля COVID-19 в Африці стабілізувалася, а повільна вакцинація на континенті прискорилася, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Reuters, інформує УНН.

Деталі

Минулого тижня було зареєстровано близько 248 тисяч нових випадків захворювання в порівнянні з 282 тисячами в середині липня, а кількість вакцинацій потроїлася до 13 мільйонів, повідомила регіональний директор ВООЗ Матшідісо Моет.

В Африці з населенням 1,3 мільярда осіб з травня відбулася третя хвиля COVID-19, що створює навантаження на системи охорони здоров'я в країнах від Південної Африки до Тунісу, Замбії і Сенегалу, де показники вакцинації набагато нижче, ніж в Європі і Північній Америці.

COVAX - донорська схема закупівлі вакцин для бідніших країн, очолювана ВООЗ, - спочатку розраховувала вакцинувати 20% населення в Африці в цьому році, але зіткнулася із затримками. Зараз ВООЗ сподівається вакцинувати 10% населення в Африці до кінця вересня, сказала Моет.

"117 мільйонів доз повинні бути доставлені в найближчий місяць, і для досягнення цієї мети буде потрібно до 34 мільйонів додаткових доз", - заявила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВООЗ заявили, що кількість нових випадків коронавірусу у світі зростає: за тиждень понад 4 млн осіб

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