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Третья волна COVID-19 в Африке стабилизировалась - ВОЗ

Третья волна COVID-19 в Африке стабилизировалась - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 13084 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Третья волна COVID-19 в Африке стабилизировалась, а медленная вакцинация на континенте ускорилась, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Reuters, информирует УНН.

Детали

На прошлой неделе было зарегистрировано около 248 тысяч новых случаев заболевания по сравнению с 282 тысячами в середине июля, а количество вакцинаций утроилось до 13 млн, сообщила региональный директор ВОЗ Матшидисо Моэт.

В Африке с населением 1,3 миллиарда человек с мая состоялась третья волна COVID-19, что создает нагрузку на системы здравоохранения в странах от Южной Африки к Тунису, Замбии и Сенегала, где показатели вакцинации намного ниже, чем в Европе и Северной Америке.

COVAX - донорская схема закупки вакцин для бедных стран, возглавляемая ВОЗ - сначала рассчитывала вакцинировать 20% населения в Африке в этом году, но столкнулась с задержками. Сейчас ВОЗ надеется вакцинировать 10% населения в Африке до конца сентября, сказала Моэт.

"117 млн доз должны быть доставлены в ближайший месяц, и для достижения этой цели потребуется до 34 миллионов дополнительных доз", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ заявили, что количество новых случаев коронавируса в мире растет: за неделю более 4 млн человек

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