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Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Андрій Білецький

Київ • УНН

 • 2290 перегляди

Третій армійський корпус контролює 12% всієї лінії фронту, проводячи оборонну операцію на Борівському та Лиманському напрямках. З'єднання протистоїть чисельній перевазі ворога, не даючи прорвати оборону.

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Андрій Білецький

Третій армійський корпус тримає близько 150 км - це 12% або 1/8 частина всієї лінії фронту. Зараз зʼєднанняпроводить масштабну оборонну операцію на Борівському і Лиманському напрямках, повідомив командир корпусу Андрій Білецький. Його заяву опублікував офіційний телеграм-канал корпусу, передає УНН.

Плацдарм зʼєднання - останній рубіж оборони північного Донбасу і Харківщини. Ця ділянка друга по інтенсивності штурмових дій противника. Попри значну чисельну перевагу, спроби ворога прорвати оборону залишаються безрезультатними. У цих боях підрозділи не тільки обороняються, але й переходять у контратаки. Білецький стверджує, що корпус вже впливає на перебіг цієї війни.

"Корпус і його підрозділи зростають, обмінюються досвідом, формують єдиний корпоративний дух, приєднують нові бригади і підрозділи. Тут і зараз ми створюємо структуру, яка здатна не тільки ефективно вести війну, але і визначати її нові правила", - заявив командир.

Він розповів, що зʼєднання адаптується до нових викликів, масштабує рішення, які довели свою ефективність на передовій, впроваджує інновації, сучасні підходи до управління, бойової підготовки, власні моральні принципи та орієнтири. Корпус перетворюється на справжнє військове братерство.

Відкрито тисячі бойових і небойових вакансій. Крім піхотинців, артилеристів, танкістів шукають бійців ППО, пілотів БпЛА, РЕБівців, медиків, звʼязківців, ремонтників, логістів та інших. "У нашому колективі знайдеться місце кожному. Запрошую в Третій армійський корпус щоб змінювати і вершити історію разом", - заявив командир.

Додамо

Про створення Третього армійського корпусу стало відомо 14 березня 2025 року. До його складу увійшли Третя штурмова та інші бригади, а також підрозділи корпусного комплекту. Білецький заявляв, що нове зʼднання грунтуватиметься на цінностях і пріоритетах "Трійки": управління, сержантська ланка, бойова підготовка і технології.

Лілія Подоляк

Війна
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Харківська область