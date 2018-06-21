Тренер "Зорі" продовжив угоду із клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Головний тренер ФК “Зоря” Юрій Вернидуб поставив підпис під дворічним контрактом з командою із Луганська, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Вернидуб був призначений виконуючим обов’язки головного тренера “Зорі” ще в листопаді 2011 року, а після нічиєї з київським “Динамо” 2 травня 2012 року, приставка “в.о.” була знята. Тоді на посту головного тренера Вернидуб змінив Анатолія Чанцева.
Спеціаліст також є рекордсменом команди за кількістю проведених матчів у якості головного тренера Прем’єр-ліги.
Додамо, що при Вернидубі “Зоря” стала регулярним учасником єврокубків, двічі грала у груповому етапі Ліги Європи, вперше в історії вийшла в півфінал Кубка України.