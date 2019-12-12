Тренер "Динамо" розповів про кадрові втрати перед матчем за вихід в плей-офф ЛЄ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко поділився очікуваннями та налаштуванням підопічних перед вирішальним поєдинком шостого туру групового етапу Ліги Європи проти "Лугано", передає УНН з посиланням на пресслужбу "біло-синіх".

За словами фахівця, участь у грі не зможуть взяти три дискваліфіковані гравці.

"На таку гру, напевно, і налаштовувати хлопців немає сенсу, тому що всі добре розуміють її важливість. І всі розуміють, що все в наших руках. Це дуже важливо. Що стосується кадрів, через перебір карток ми не можемо розраховувати на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Але ми дізналися про це не вчора, а відразу після гри з "Мальме". Будемо виходити з того, як ми бачимо нашу гру без цих виконавців", - наголосив коуч.

Зауважимо, що після п'яти турів у групі В "Динамо" йде тільки 3-м – 6 очок. У "Мальме" 8, у "Копенгагена" 9.

Додамо, гра між командами відбудеться завтра о 19:55.

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