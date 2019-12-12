Тренер "Динамо" рассказал о кадровых потерях перед матчем за выход в плей-офф ЛЕ

По словам специалиста, участие в игре не смогут принять три дисквалифицированных игрока.

"На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что все в наших руках. Это очень важно. Что касается кадров, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчук , Вербича. Но мы узнали об этом не вчера, а сразу после игры с "Мальме". Будем исходить из того, как мы видим нашу игру без этих исполнителей", - отметил коуч.

Заметим, что после пяти туров в группе В "Динамо" идет только 3-м - 6 очков. У "Мальме" 8, у "Копенгагена" 9.

Добавим, игра между командами состоится завтра в 19:55.