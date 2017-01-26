Транші МВФ допоможуть збільшити золотовалютні резерви до 21,3 млрд дол. у 2017 році - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Наступні заплановані транші Міжнародного валютного фонду допоможуть збільшити золотовалютні резерви Національного банку України до 21,3 млрд дол. у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
"Разом із профіцитом зведеного платіжного балансу, отримання запланованих траншів за програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом дасть змогу збільшити міжнародні резерви на кінець 2017 року до 21,3 млрд дол. США та на кінець 2018 року - до 27,1 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.
За даними регулятора, подальше накопичення резервів залишається важливим завданням для НБУ та уряду, враховуючи високі обсяги зовнішніх платежів за державним боргом з 2019 року.
"Ключовими ризиками для окресленого базового сценарію є зростання геополітичної турбулентності та її негативний вплив на світову економіку та Україну, а також ризик відходу від проведення виваженої фіскальної політики, зокрема підвищення соціальних стандартів більш суттєво, ніж узгоджується з досягненням цілей з інфляції", - додали у НБУ.