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Транши МВФ помогут увеличить золотовалютные резервы до 21,3 млрд долл. в 2017 году - НБУ

Киев • УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Следующие запланированные транши Международного валютного фонда помогут увеличить золотовалютные резервы Национального банка Украины до 21,3 млрд долл. в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса, получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21,3 млрд долл. США и на конец 2018 года - до 27,1 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для НБУ и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года.

"Ключевыми рисками для очерченного базового сценария является рост геополитической турбулентности и ее негативное влияние на мировую экономику и Украины, а также риск ухода от проведения взвешенной фискальной политики, в частности повышение социальных стандартов более существенно, чем согласуется с достижением целей по инфляции", - добавили в НБУ.

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