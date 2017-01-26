Транши МВФ помогут увеличить золотовалютные резервы до 21,3 млрд долл. в 2017 году - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Следующие запланированные транши Международного валютного фонда помогут увеличить золотовалютные резервы Национального банка Украины до 21,3 млрд долл. в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Вместе с профицитом сводного платежного баланса, получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21,3 млрд долл. США и на конец 2018 года - до 27,1 млрд долл. США", - говорится в сообщении.
По данным регулятора, дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для НБУ и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года.
"Ключевыми рисками для очерченного базового сценария является рост геополитической турбулентности и ее негативное влияние на мировую экономику и Украины, а также риск ухода от проведения взвешенной фискальной политики, в частности повышение социальных стандартов более существенно, чем согласуется с достижением целей по инфляции", - добавили в НБУ.