Трамп відкрив новий вертолітний майданчик біля Білого дому - чому телеканали проігнорували подію

У понеділок Президент США Дональд Трамп продемонстрував новий вертолітний майданчик біля Білого дому, намагаючись відвернути увагу від скандалу, пов’язаного з Першою поправкою до Конституції, тоді як провідні телеканали не вели зйомку через заборону на висвітлення події для CNN, передає УНН із посиланням на AP.

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Трамп перерізав червоно-біло-синю стрічку величезними золотими ножицями. Потім він потиснув руки посадовцям у зелених будівельних жилетах і касках, намагаючись створити враження, що все йде своєю чергою.

Через шум вертольота, що чекав на нього, Трамп не відповів на запитання, які вигукували журналісти, перш ніж піднятися на борт "Marine One" і вилетіти до Нью-Йорка.

Телеканали MSNBC, Politico та CNN подали позов після того, як у п’ятницю Трамп оголосив про заборону їм висвітлювати події в Білому домі. Це стало чітким загостренням його тривалих зусиль — як у судах, так і через адміністративні заходи — обмежити висвітлення новин, які він вважає небажаними.

Зазвичай CNN бере участь у системі ротації п’яти телеканалів, що забезпечують спільне висвітлення щоденних подій у Білому домі.

Коли в понеділок телеканалу не дозволили зайняти звичне місце, ABC, CBS, CNN і Fox News спільно вирішили піти на безпрецедентний крок і проігнорувати церемонію відкриття вертолітного майданчика Трампа.

Трамп неодноразово вихвалявся тим, що новий майданчик — оздоблений гранітом, який, за словами президента, "прослужить мільйон років", і прикрашений великою емблемою "Печатка президента США", — справить враження на голову КНР Сі Цзіньпіна, який прибуває в середу з державним візитом.

Він був зосереджений на тому, щоб вразити Сі, водночас називаючи демократів комуністами, аби допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом на майбутніх проміжних виборах. Однак спроба обмежити доступ ЗМІ до Білого дому затьмарила улюблені будівельні проєкти Трампа та візит Сі Цзіньпіна.

Це також відсунуло на другий план плани Трампа скористатися майданчиком для перельоту з Білого дому на об’єднану авіабазу Ендрюс, а звідти — до Нью-Йорка, де він візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що розпочинається у вівторок.

Президент США спровокував дискусію щодо конституційних аспектів доступу ЗМІ та приділяв значну частину свого президентства будівельним проєктам, тоді як триває конфлікт за участю Ірану, а його рейтинги схвалення падають — і це всього за шість тижнів до дня виборів, коли виборців дедалі більше непокоять інфляція та можливе ослаблення економіки.

Три американські медіа подають позов проти адміністрації Трампа через обмеження доступу до Білого дому