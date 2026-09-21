Трамп открыл новую вертолётную площадку возле Белого дома — почему телеканалы проигнорировали событие

$44.670.0151.200.04
ukenru
20:28 • 1978 просмотра
Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian
20:19 • 2928 просмотра
Зеленский и глава ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии — Reuters
Эксклюзив
17:04 • 23078 просмотра
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
16:38 • 25752 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило
15:35 • 17690 просмотра
Одессу накрыла непогода: улицы подтоплены, объявлен жёлтый уровень опасностиVideo
14:49 • 27761 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo
21 сентября, 13:47 • 18129 просмотра
Трамп заявил об утрате рф дизельных мощностей из-за войны и призвал её прекратить - Зеленский отреагировал
21 сентября, 13:43 • 19644 просмотра
"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"Video
21 сентября, 12:51 • 29452 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo
21 сентября, 10:40 • 23408 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.8м/с
92%
745мм
Популярные новости
ЕС анонсировал новые санкции после выборов в госдуму рф21 сентября, 11:06 • 7452 просмотра
БЭБ декларирует, что бизнесу важны прозрачность и честность: авиализинг может стать испытанием для Бюро21 сентября, 12:47 • 15079 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 25178 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 26893 просмотра
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 13026 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
17:04 • 23072 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило16:38 • 25745 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo14:49 • 27757 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 27091 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 25385 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Блогеры
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 13220 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto21 сентября, 09:56 • 32487 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 55943 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 55888 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 58375 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Truth Social
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Трамп открыл новую вертолётную площадку возле Белого дома — почему телеканалы проигнорировали событие

Киев • УНН

 • 2344 просмотра

Трамп открыл новую вертолётную площадку возле Белого дома. Четыре телеканала проигнорировали церемонию после запрета CNN освещать мероприятия.

Трамп открыл новую вертолётную площадку возле Белого дома — почему телеканалы проигнорировали событие

В понедельник президент США Дональд Трамп продемонстрировал новую вертолётную площадку возле Белого дома, пытаясь отвлечь внимание от скандала, связанного с Первой поправкой к Конституции, тогда как ведущие телеканалы не вели съёмку из-за запрета CNN освещать мероприятие, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп перерезал красно-бело-синюю ленту огромными золотыми ножницами. Затем он пожал руки чиновникам в зелёных строительных жилетах и касках, пытаясь создать впечатление, что всё идёт своим чередом.

Из-за шума вертолёта, ожидавшего его, Трамп не ответил на вопросы, которые выкрикивали журналисты, прежде чем подняться на борт "Marine One" и вылететь в Нью-Йорк.

Телеканалы MSNBC, Politico и CNN подали иск после того, как в пятницу Трамп объявил о запрете освещать им события в Белом доме. Это стало явным обострением его продолжительных усилий — как в судах, так и посредством административных мер — ограничить освещение новостей, которые он считает нежелательными.

Обычно CNN участвует в системе ротации пяти телеканалов, обеспечивающих совместное освещение ежедневных событий в Белом доме.

Когда в понедельник телеканалу не позволили занять обычное место, ABC, CBS, CNN и Fox News совместно решили пойти на беспрецедентный шаг и проигнорировать церемонию открытия вертолётной площадки Трампа.

Трамп неоднократно хвастался тем, что новая площадка — отделанная гранитом, который, по словам президента, "прослужит миллион лет", и украшенная большой эмблемой "Печать президента США", — произведёт впечатление на председателя КНР Си Цзиньпина, который прибывает в среду с государственным визитом.

Он был сосредоточен на том, чтобы впечатлить Си, одновременно называя демократов коммунистами, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом на предстоящих промежуточных выборах. Однако попытка ограничить доступ СМИ в Белый дом затмила любимые строительные проекты Трампа и визит Си Цзиньпина.

Это также отодвинуло на второй план планы Трампа воспользоваться площадкой для перелёта из Белого дома на объединённую авиабазу Эндрюс, а оттуда — в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начинающейся во вторник.

Президент США спровоцировал дискуссию о конституционных аспектах доступа СМИ и уделял значительную часть своего президентства строительным проектам, тогда как продолжается конфликт с участием Ирана, а его рейтинги одобрения падают — и это всего за шесть недель до дня выборов, когда избирателей всё больше беспокоят инфляция и возможное ослабление экономики.

Три американских СМИ подают иск против администрации Трампа из-за ограничений доступа в Белый дом21.09.26, 15:35 • 4410 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Ассошиэйтед Пресс
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Иран