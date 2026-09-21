Трамп открыл новую вертолётную площадку возле Белого дома — почему телеканалы проигнорировали событие

В понедельник президент США Дональд Трамп продемонстрировал новую вертолётную площадку возле Белого дома, пытаясь отвлечь внимание от скандала, связанного с Первой поправкой к Конституции, тогда как ведущие телеканалы не вели съёмку из-за запрета CNN освещать мероприятие, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп перерезал красно-бело-синюю ленту огромными золотыми ножницами. Затем он пожал руки чиновникам в зелёных строительных жилетах и касках, пытаясь создать впечатление, что всё идёт своим чередом.

Из-за шума вертолёта, ожидавшего его, Трамп не ответил на вопросы, которые выкрикивали журналисты, прежде чем подняться на борт "Marine One" и вылететь в Нью-Йорк.

Телеканалы MSNBC, Politico и CNN подали иск после того, как в пятницу Трамп объявил о запрете освещать им события в Белом доме. Это стало явным обострением его продолжительных усилий — как в судах, так и посредством административных мер — ограничить освещение новостей, которые он считает нежелательными.

Обычно CNN участвует в системе ротации пяти телеканалов, обеспечивающих совместное освещение ежедневных событий в Белом доме.

Когда в понедельник телеканалу не позволили занять обычное место, ABC, CBS, CNN и Fox News совместно решили пойти на беспрецедентный шаг и проигнорировать церемонию открытия вертолётной площадки Трампа.

Трамп неоднократно хвастался тем, что новая площадка — отделанная гранитом, который, по словам президента, "прослужит миллион лет", и украшенная большой эмблемой "Печать президента США", — произведёт впечатление на председателя КНР Си Цзиньпина, который прибывает в среду с государственным визитом.

Он был сосредоточен на том, чтобы впечатлить Си, одновременно называя демократов коммунистами, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом на предстоящих промежуточных выборах. Однако попытка ограничить доступ СМИ в Белый дом затмила любимые строительные проекты Трампа и визит Си Цзиньпина.

Это также отодвинуло на второй план планы Трампа воспользоваться площадкой для перелёта из Белого дома на объединённую авиабазу Эндрюс, а оттуда — в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начинающейся во вторник.

Президент США спровоцировал дискуссию о конституционных аспектах доступа СМИ и уделял значительную часть своего президентства строительным проектам, тогда как продолжается конфликт с участием Ирана, а его рейтинги одобрения падают — и это всего за шесть недель до дня выборов, когда избирателей всё больше беспокоят инфляция и возможное ослабление экономики.

Три американских СМИ подают иск против администрации Трампа из-за ограничений доступа в Белый дом