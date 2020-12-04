Трамп підписав указ про використання штучного інтелекту

Згідно з документом, федеральним відомствам США наказано скласти список випадків використання штучного інтелекту, а Білому дому доручено розробити програму дій при його використанні в адміністративних цілях.

Головний технічний директор в адміністрації США Майкл Краціос, вважає, що указ Трампа “зміцнить довіру суспільства до технології, призведе до модернізації уряду і ще більше продемонструє лідерство Америки в області штучного інтелекту”.

В указі підкреслюється, що використання штучного інтелекту має бути “законним, цілеспрямованим і орієнтованим на продуктивність”, а також “безпечним, прозорим і підзвітним”.

Зазначається, що штучний інтелект вже використовується численними урядовими відомствами США для прогнозування застосування правових норм, а також для обробки і аналізу даних для формування загальної політики.

При цьому влада деяких штатів і міст стурбована з приводу додатків з використанням штучного інтелекту, особливо в частині можливої “алгоритмічної упередженості” при використанні програм, за допомогою яких правоохоронні органи можуть розпізнавати обличчя, записані на камери стеження.