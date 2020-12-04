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Трамп подписал указ об использовании искусственного интеллекта

Трамп подписал указ об использовании искусственного интеллекта

Киев  •  УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ, определив принципы, которыми федеральные ведомства страны должны руководствоваться при использовании искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Согласно документу, федеральным ведомствам США предписано составить список случаев использования искусственного интеллекта, а Белому дому поручено разработать программу действий при его использовании в административных целях.

Главный технический директор в администрации США Майкл Крациос считает, что указ Трампа “укрепит доверие общества к технологии, приведет к модернизации правительства и еще больше продемонстрирует лидерство Америки в области искусственного интеллекта”.

В указе подчеркивается, что использование искусственного интеллекта должно быть “законным, целенаправленным и ориентированным на производительность”, а также “безопасным, прозрачным и подотчетным”.

Отмечается, что искусственный интеллект уже используется многими правительственными ведомствами США для прогнозирования применения правовых норм, а также для обработки и анализа данных для формирования общей политики.

При этом власти некоторых штатов и городов обеспокоены по поводу приложений с использованием искусственного интеллекта, особенно в части возможной “алгоритмической предвзятости” при использовании программ, с помощью которых правоохранительные органы могут распознавать лица, записанные на камеры слежения.

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