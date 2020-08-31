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Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Припинити безлади в американських містах, де у владні посади займають демократи, можна тільки силою. Про це написав у Twitter президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США

“Єдиний спосіб зупинити насильство в містах з високим рівнем злочинності, керованих демократами, — це сила!”, — заявив він.

Президент також розкритикував мера-демократа Портленда Теда Вілера за бездіяльність під час заворушень в його місті. “Нічого не робить мер Портленда, демократ, який спостерігає за масштабною загибеллю і руйнуванням свого міста... вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!”, — написав Трамп, охрестивши Вілера “божевільним” і “ліворадикальним”.

За словами американського лідера, жителі Портленда і інших міст США бажають “закону і порядку”, які не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.

Поліція Портленда раніше повідомляла, що під час суботніх заворушень у місті загинула одна людина.

На початку червня Трамп говорив, що прийняв рішення розмістити додаткові федеральні сили по всій країні для припинення заворушень. Він також пропонував направити військових в будь-який штат, де влада проситиме про допомогу.

Масові протести в США спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після жорсткого затримання поліцейськими Міннеаполіса. Несанкціоновані акції вилилися в безлади, розграбування магазинів і зіткнення з правоохоронцями. Жертви і постраждалі є як серед цивільних, так і серед силовиків.

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