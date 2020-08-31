Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Прекратить беспорядки в американских городах, где властные должности занимают демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп, передает УНН.
“Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!”, — заявил он.
Президент также раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Вилера за бездействие во время беспорядков в его городе. “Ничего не делает мэр Портленда, демократ, наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города ... считает, что эта преступная ситуация должна длиться вечно. Неправильно!”, — написал Трамп, окрестив Вилера “сумасшедшим” и “леворадикальной”.
По словам американского лидера, жители Портленда и других городов США хотят “закона и порядка”, которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.
Полиция Портленда ранее сообщала, что во время субботних беспорядков в городе погиб один человек.
В начале июня Трамп говорил, что принял решение разместить дополнительные федеральные силы по всей стране для прекращения беспорядков. Он также предлагал направить военных в любой штат, где власть будет просить о помощи.
Массовые протесты в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицейскими Миннеаполиса. Несанкционированные акции вылились в беспорядки, разграбление магазинов и столкновения со стражами порядка. Жертвы и пострадавшие есть как среди гражданских, так и среди силовиков.