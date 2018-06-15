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Трамп назвав час можливої зустрічі з Путіним

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутись цього літа, передає УНН з посиланням на AP.

Він також знову заявив, що Росії мають дозволити знову приєднатися до “Великої сімки”.

Трамп звинуватив колишнього президента США Барака Обами у відстороненні Росії, тому що, на його думку, “президенту Обамі він (Путін - ред.) не подобався”. Він додав, що вважає, що “набагато краще, якщо ми будемо ладнати” з Росією, аніж “якщо ми цього не зробимо”.

Трамп також звинуватив екс-президента в анексії Росією Криму. Трамп вважає, що це провина Обами, оскільки “Путін не поважав президента Обаму”.

“Президент Обама втратив Крим, просто щоб ви розуміли”, — сказав він.

Нагадаємо, 10 червня Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, як тільки президент США буде готовий.

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп в ході останньої телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їхньої двосторонньої зустрічі.

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