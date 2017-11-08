Смертельна ДТП у Харкові: Дронову сьогодні обиратимуть запобіжний захід

До Київського районного суду м.Харкова надійшло клопотання про обрання водію “Volkswagen Touareg” запобіжного заходу. Судове засідання планують розпочати о 12:00.

“Так, надійшло клопотання. Засідання призначено на 12:00. Суддю обрано автоматичною системою розподілу. Суддя — Єфименко Наталія Вікторівна”, — розповіла Н.Бардіна.

Адвокат Г.Дронова Сергій Перепилиця зазначив, що підозрюваний буде присутній на засіданні.

“Засідання о 12:00. У суді Г.Дронов буде, не дивлячись ні на що”- розповів адвокат.

Нагадаємо, 6 листопада Г.Дронову оголосили про підозру.

Як повідомляв УНН, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб — загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала.