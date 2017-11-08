Смертельное ДТП в Харькове: Дронову сегодня будут выбирать меру пресечения

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59571 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127558 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106942 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107793 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100727 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105539 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Смертельное ДТП в Харькове: Дронову сегодня будут выбирать меру пресечения

Смертельное ДТП в Харькове: Дронову сегодня будут выбирать меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 15435 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня в Киевском районном суде г.Харькова второму участнику смертельного ДТП на ул.Сумской Геннадию Дронову будут выбирать меру пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь суда Наталья Бардина.

В Киевский районный суд Харькова поступило ходатайство об избрании водителю “Volkswagen Touareg” меры пресечения. Судебное заседание планируют начать в 12:00.

“Да, поступило ходатайство. Заседание назначено на 12:00. Судья избран автоматической системой распределения. Судья — Ефименко Наталья Викторовна”, — рассказала Н.Бардина.

Адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица отметил, что подозреваемый будет присутствовать на заседании.

“Заседание в 12:00. В суде Г.Дронов будет, несмотря ни на что”, — рассказал адвокат.

Напомним, 6 ноября Г.Дронову объявили о подозрении.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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