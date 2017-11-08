Смертельное ДТП в Харькове: Дронову сегодня будут выбирать меру пресечения

В Киевский районный суд Харькова поступило ходатайство об избрании водителю “Volkswagen Touareg” меры пресечения. Судебное заседание планируют начать в 12:00.

“Да, поступило ходатайство. Заседание назначено на 12:00. Судья избран автоматической системой распределения. Судья — Ефименко Наталья Викторовна”, — рассказала Н.Бардина.

Адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица отметил, что подозреваемый будет присутствовать на заседании.

“Заседание в 12:00. В суде Г.Дронов будет, несмотря ни на что”, — рассказал адвокат.

Напомним, 6 ноября Г.Дронову объявили о подозрении.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.