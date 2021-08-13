Топ-чиновницю Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні земель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Топ-чиновницю Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні земель під час керування відомством у Чернігівській області. Як передає УНН, Служба безпеки України повідомила їй про підозру.
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“Співробітники СБУ встановили, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, ця особа незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки”, — йдеться в повідомленні СБУ.
Деталі
Правоохоронці зазначають, що це вже друга топ-посадовиця Держгеокадастру, яка отримала повідомлення про підозру.
Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться розслідування для притягнення до відповідальності решти причетних до злочину.
Нагадаємо
Наприкінці липня СБУ також повідомила про підозру чинному керівнику управління Держгеокадастру у Чернігівській області.
В квітні цього року в Україні розкрили масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру — через електронні реєстри незаконно вивели понад 700 тисяч гектарів.
Протягом 20 років в Україні через механізм безоплатної приватизації та ряд інших схем були виведені у приватну власність близько 5 млн га землі.