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Топ-чиновницю Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні земель

Топ-чиновницю Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні земель

Київ • УНН

 • 14093 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Топ-чиновницю Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні земель під час керування відомством у Чернігівській області. Як передає УНН, Служба безпеки України повідомила їй про підозру.

Цитата

“Співробітники СБУ встановили, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, ця особа незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Деталі

Правоохоронці зазначають, що це вже друга топ-посадовиця Держгеокадастру, яка отримала повідомлення про підозру.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться розслідування для притягнення до відповідальності решти причетних до злочину.

Нагадаємо

Наприкінці липня СБУ також повідомила про підозру чинному керівнику управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

В квітні цього року в Україні розкрили масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру — через електронні реєстри незаконно вивели понад 700 тисяч гектарів.

Протягом 20 років в Україні через механізм безоплатної приватизації та ряд інших схем були виведені у приватну власність близько 5 млн га землі.

Українські Національні Новини

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