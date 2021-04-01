Масштабна схема розкрадання: посадовці Держгеокадастру вивели з держвласності понад 700 тис. га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні розкрили масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру — через електронні реєстри незаконно вивели понад 700 тисяч гектарів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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За даними слідства, посадовці 22 регіональних підрозділів під "прикриттям" центрального керівництва оформили понад 2,5 тисячі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону.
Під час масштабних обшуків у регіональних підрозділах Держгеокадастру та вдома у фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують їхню діяльність.
На думку кіберфахівців СБУ, корупційний механізм функціонував через "прогалини" у роботі Національної кадастрової системи та системи електронного документообігу "Докпроф", яку використовують у багатьох органах влади.
Наразі СБУ надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені у роботі інформаційних систем відомства.
Триває досудове розслідування за ст. 362 (Несанкціонована зміна інформації) та ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Додамо
В Україні протягом 20 років через механізм безоплатної приватизації та ряд інших схем були виведені у приватну власність близько 5 млн га землі.