В Україні за 20 років "мораторію" у приватну власність вивели близько 5 млн га землі - Держгеокадастр

"Декларувалося, що в Україні є 10,4 млн земель сільськогосподарського призначення. На жаль, хочу засмутити усіх інвесторів: їх немає. Уряд Гройсмана передавав 1,7 млн га, ми зараз передаємо 2,3 млн га у комунальну власність. У держвласності лишиться 750 тис. га… 5 млн га земель, які через механізм безоплатної приватизації та ряд інших схем були виведені у приватну власність протягом 20 років", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на вільний обіг земель сільгосппризначення.

Однак, наразі ухвалений ВР законопроект перебуває на розгляді Конституційного суду.