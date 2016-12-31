Топ-10 нововведень, що очікують на жителів Одещини у 2017 році

1. Ремонт траси Одеса-Рені планують закінчити до літа 2017 року. Це обіцяють прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Президент Петро Порошенко. Політики стверджують, що будівництво цієї дороги є одним з пріоритетних проектів. Будівництво дороги оцінили в 4,6 млрд грн. На 228 кілометрах траси потрібно провести поточний середній ремонт, на 61 кілометрі — капітальний ремонт. Також потрібно побудувати майже 6 кілометрів об’їзної дороги навколо Рені. Нагадаємо, що цю дорогу побудували ще в 40-х роках. У 2015 році комунальники приступили до робіт з оновлення цього маршруту. Протягом 2016 року вдалося відремонтували більше 60 км. дороги.

2. У порту “Чорноморськ” у 2017 році планують побудувати елеватор і склади для металопрокату. ДП “Морський торговельний порт „Чорноморськ“” має намір реалізувати проекти з будівництва плоских складів для зберігання зернових і металопрокату, а також почати зведення елеватора.

3. До середини вересня 2017 року в Одеському аеропорту планують завершити будівництво нового терміналу, а також нової злітної смуги.

4. До кінця 2017 року в Одеській області побудують нову сонячну електростанцію потужністю 2,8 МВт. У квітні 2016 року компанія “Рендж Ізмаїл” уклала договір з Суворівською селищною радою Ізмаїльського району на оренду ділянки розміром близько 6 га для розміщення сонячних панелей. І якщо до укладення договору тут було пасовище, яке приносило громаді всього 560 грн на рік, то тепер надходження в бюджет значно збільшаться і складуть 132 тис. грн на рік.

5. У 2017 році в Одесі побудують сучасний концертний комплекс.

6. В 2017 року в Одесі планують ввести в експлуатацію швидкісний трамвай Північ-Південь, що з’єднає всі райони міста, починаючи від селища Таїрова до селища Котовського.

7. Завершення реконструкції Потьомкінських сходів: Одеська мерія виділила з бюджету п’ять мільйонів гривень на ремонт одного з головних символів міста.

8. Будівництво Грецького парку: він повинен з’явитися під Приморським бульваром, зліва від Потьомкінських сходів, і стати однією з найбільш відвідуваних туристами визначних пам’яток країни. В основну ідею закладено бажання Михайла Семеновича Воронцова зробити терасний парк в стилі однієї з найзнаменитіших італійських вілл XVI століття — вілли д’Есте.

9. Завершення реконструкції Морського вокзалу.

10. В Одеській області побудують міст через Сухий лиман за 100 млн грн. Про будівництво цього моста заговорили ще в 2008 році, проте через брак коштів реалізацію проекту відкладали. На будівництво об’єкта виділили 100 млн 460 тис. грн.