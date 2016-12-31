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Топ-10 новшеств, которые ожидают жителей Одесской области в 2017 году

Топ-10 новшеств, которые ожидают жителей Одесской области в 2017 году

Киев • УНН

 • 13398 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2017 году в Одесской области запланировано строительство и реконструкция ряда объектов, которые значительно улучшат инфраструктуру региона, а также разовьют социально-экономический потенциал юга Украины. Корреспондент УНН подготовил Топ-10 планов по развитию Одесской области.

1. Ремонт трассы Одесса-Рени планируют закончить к лету 2017 года. Это обещают премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Президент Петр Порошенко. Политики утверждают, что строительство этой дороги является одним из приоритетных проектов. Строительство дороги оценили в 4,6 млрд. грн. На 228 километрах трассы нужно провести текущий средний ремонт, на 61 километре - капитальный ремонт. Также нужно построить почти 6 километров объездной дороги вокруг Рени. Напомним, что эту дорогу построили еще в 40-х годах. В 2015 году коммунальщики приступили к работам по обновлению этого маршрута. В течение 2016 года удалось отремонтировали более 60 км  дороги.

2. В порту "Черноморск" в 2017 году планируют построить элеватор и склады для металлопроката. ГП "Морской торговый порт" Черноморск " " намерен реализовать проекты по строительству плоских складов для хранения зерновых и металлопроката, а также начать строительство элеватора.

3. К середине сентября 2017 года в Одесском аэропорту планируют завершить строительство нового терминала, а также новой взлетной полосы.

4. В конца 2017 года года в Одесской области построят новую солнечную электростанцию ​​мощностью 2,8 МВт. В апреле 2016 года компания "Рендж Измаил" заключила договор с Суворовским поселковым советом Измаильского района на аренду участка размером около 6 га для размещения солнечных панелей. И если до заключения договора здесь было пастбище, которое приносило общине всего 560 грн в год, то теперь поступления в бюджет значительно увеличатся и составят 132 тыс. грн в год.

5. В 2017 году в Одессе построят современный концертный комплекс.

6. В 2017 году в Одессе планируют ввести в эксплуатацию скоростной трамвай Север-Юг, который соединит все районы города, начиная от поселка Таирова до поселока Котовского.

7. Завершение реконструкции Потемкинской лестницы: Одесская мэрия выделила из бюджета пять миллионов гривен на ремонт одного из главных символов города.

8. Строительство Греческого парка: он должен появиться под Приморским бульваром, слева от Потемкинской лестницы, и стать одной из самых посещаемых туристами достопримечательностей страны. В основную идею заложено желание Михаила Семеновича Воронцова сделать террасный парк в стиле одной из самых знаменитых итальянских вилл XVI века - виллы д'Эсте.

9. Завершение реконструкции Морского вокзала.

10. В Одесской области построят мост через Сухой лиман за 100 млн грн. О строительстве этого моста заговорили еще в 2008 году, однако из-за нехватки средств реализацию проекта откладывали. На строительство объекта выделили 100 млн 460 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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