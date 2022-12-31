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ТОП-10 найочікуваніших серіалів 2023 року

ТОП-10 найочікуваніших серіалів 2023 року

Київ • УНН

 • 3575857 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Американське видання The Hollywood Repoter назвало 10 найочікуваніших серіалів 2023 року, повідомляє УНН.

Цитадель (Аmazon)

Новий проект «Цитадель» братів Джо и Ентоні Руссо претендує на звання найдорожчого серіалу в історії (наразі ним є інший проект Аmazon «Володар перснів: Персні влади»).

Головні ролі у шпигунському бойовику виконають Річард Медден та Пріянка Чопра.

Відомо, що частину відзнятих матеріалів відправили на перезйомку. Також відомо, що проект включатиме у себе материнський серіал та локальні спін-оффи зняті В Індії, Італії, Іспанії та Мексиці.

Дорогий Едвард (Apple, 3 лютого)

Драматичний телесеріал, екранізація одноіменного роману Енн Наполітано. Головні ролі в ньому зіграли Тейлор Шиллінг і Колін О’Брайен.

Це історія 12-річного підлітка, який виживає в авіакатастрофі комерційного літака, внаслідок якої загинули всі інші пасажири рейсу, включаючи його сім’ю. Поки Едвард і багато інших людей, які постраждали від трагедії, намагаються осмислити життя після аварії, зав’язуються несподівані дружби та романи.

Фатальний потяг (Paramount+, 2023)

Рімейк одноіменного фільму 1987 року з року з Джошуа Джексоном, який виконує роль, яку раніше грав Майкл Дуглас.

Ідол (HBO/HBO Max)

Музичний серіал з володарем Греммі The Weeknd. Одну з головних ролей виконає Лілі-Роуз Депп. Серіал розповідатиме про складні стосунки лідера сучасного культу з перспективною поп-співачкою.

Над серіалом працював Сем Левінсон – творець «Ейфорії»

Останні з нас (HBO/HBO Max, 15 січня)

Постапокаліптичний серіал "Останні з нас", знятий за однойменною відеогрою, показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету – досвідчений цинічний контрабандист Джоел, якому потрібно перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби. У головних ролях – Педро Паскаль ("Мандалорець", "Нарко", "Диво-жінка: 1984") і Белла Рамсі ("Гра престолів", "Темні початки").

Шоуранером проекту виступив Крейг Мезін – творець серіалу "Чорнобиль". Йому допомагав Ніл Дракманн, який, власне, і створив відеогру.

Покерфейс (Peacock, прем'єра – 26 січня)

Детективна комедія розповість про жінку на ім'я Чарлі, яка має надзвичайну здатність визначати, коли хтось бреше. Чарлі вирушає в дорогу на своєму авто та з кожною зупинкою стикається з новими персонажами та дивними злочинами. Головну роль виконала зірка серіалів "Помаранчевий – хіт сезону" та "Матрьошка" Наташа Лайонн. Також у шоу очікується багато запрошених зірок, серед яких Джозеф Гордон-Левітт, Едріан Броуді, Хлоя Севіньї, Джаміла Джаміл, Рон Перлман та багато інших.

Королева Шарлотта (Netflix, 2023)

Серіал, роль молодої Шарлотти в якому виконає Індія Амартейфіо, є приквелом хітового псевдоісторичного серіалу "Бріджертони" та розповідає про підйом молодої королеви Шарлотти. Головну роль виконає Голда Рошевель, яка вже представляла цього персонажа в оригінальному серіалі.

Сьогун (FX, 2023)

Події міні-серіалу розгортаються в 1600 році і розповідають про історію англійського капітана Джона Блекторна, який потрапив до Японії у розпал міжусобних воєн.

У серіалі зіграють Хіроюкі Санада, Анна Савай) і Космо Джарвіс.

Зменшення (Apple, 27 січня)

Головну роль у комедійному проекті виконає Джейсон Сігел ("Трохи одружені"). За відомостями порталу The Hollywood Reporter, продюсерами і сценаристами шоу виступлять Білл Лоуренс і Бретт Голдстін. Сюжет зосередиться навколо вбитого горем психотерапевта, який починає порушувати всі правила етики та говорити клієнтам все, що про них думає. Цей неоднозначний крок принесе великі зміни у долі як пацієнтів, так і лікаря. У серіалі знімається Харрісон Форд, якій втілить доктора Філа Роудса, спеціаліста з когнітивно-поведінкової терапії.

Проблема трьох тіл (Netflix)

Цей науково-фантастичний телесеріал, заснований на однойменному романі Лю Цісіня, розповідає про перший контакт людства з інопланетною цивілізацією. Головні ролі у шоу виконали Ейса Гонсалес, Бенедікт Вонг, Джон Бредлі, Ліам Каннінгем та інші. Шоуранером серіалу виступив автор "Гри престолів" Девід Беніофф.

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