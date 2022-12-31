ТОП-10 самых ожидаемых сериалов 2023 года

Цитадель (Аmazon)

Новый проект «Цитадель» братьев Джо и Энтони Руссо претендует на звание самого дорогого сериала в истории.

Главные роли в шпионском боевике исполнят Ричард Мэдден и Приянка Чопра.

Известно, что часть отснятых материалов была отправлена на пересъемку. Также известно, что проект будет включать материнский сериал и локальные спин-оффы, снятые в Индии, Италии, Испании и Мексике.

Дорогой Эдвард (Apple, 3 февраля)

Драматический телесериал, экранизация одноименного романа Энн Наполитано. Главные роли в нем сыграли Тейлор Шиллинг и Колин О’Брайен.

Это история 12-летнего подростка, выживающего в авиакатастрофе коммерческого самолета, в результате которой погибли все остальные пассажиры рейса, включая его семью. Пока Эдвард и многие другие люди, пострадавшие от трагедии, пытаются осмыслить жизнь после аварии, завязываются неожиданные дружбы и романы.

Роковое влечение (Paramount+, 2023)

Римейк одноименного фильма 1987 года с Джошуа Джексоном, исполняющим роль, которую раньше играл Майкл Дуглас.

Идол (HBO/HBO Max)

Музыкальный сериал с обладателем Грэмми The Weeknd. Одну из главных ролей сыграет Лили-Роуз Депп. Сериал будет рассказывать о сложных отношениях лидера современного культа с перспективной поп-певицей.

Над сериалом работал Сэм Левинсон – создатель «Эйфории»

Последние из нас (HBO/HBO Max, 15 января)

Постапокалиптический сериал "Последние из нас", снятый по одноименной видеоигре, показывает мир, где произошла вспышка эпидемии мутированного гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – опытный циничный контрабандист Джоэл, которому нужно перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни. В главных ролях – Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Чудо-женщина: 1984") и Белла Рамси ("Игра престолов", "Темные начала").

Шоуранером проекта выступил Крейг Мезин – создатель сериала "Чернобыль". Ему помогал Нил Дракманн, который, собственно, и создал видеоигру.

Покерфейс (Peacock, премьера–26 января)

Детективная комедия расскажет о женщине по имени Чарли, которая имеет чрезвычайную способность определять, когда кто-то лжет. Чарли отправляется в путь на своем автомобиле и с каждой остановкой сталкивается с новыми персонажами и странными преступлениями. Главную роль исполнила звезда сериалов "Оранжевый – хит сезона" и "Матрешка" Наташа Лайонн. Также в шоу ожидается много приглашенных звезд, среди которых Джозеф Гордон-Левитт, Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Джамила Джамил, Рон Перлман и многие другие.

Королева Шарлотта (Netflix, 2023)

Сериал, роль молодой Шарлотты, в котором исполнит Индия Амартейфио, является приквелом хитового псевдоисторического сериала "Бриджертоны" и рассказывает о подъеме молодой королевы Шарлотты. Главную роль исполнит Голда Рошевель, уже представлявшая этого персонажа в оригинальном сериале.

Сегун (FX, 2023)

События мини-сериала разворачиваются в 1600 году и рассказывают об истории английского капитана Джона Блекторна, попавшего в Японию в разгар междоусобных войн.

В сериале сыграют Хироюки Санада, Анна Савай и Космо Джарвис.

Уменьшение (Apple, 27 января)

Главную роль в комедийном проекте исполнит Джейсон Сигел ("Немного женаты"). По сведениям портала The Hollywood Reporter, продюсерами и сценаристами шоу выступят Билл Лоуренс и Бретт Голдстин. Сюжет сосредоточится вокруг убитого горем психотерапевта, начинающего нарушать все правила этики и говорить клиентам все, что о них думает. Этот неоднозначный шаг принесет большие изменения в судьбу пациентов и врача. В сериале снимается Харрисон Форд, которой воплотит доктора Фила Роудса, специалиста по когнитивно-поведенческой терапии.

Проблема трех тел (Netflix)

Этот научно-фантастический телесериал, основанный на одноименном романе Лю Цисиня, повествует о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Главные роли в шоу исполнили Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джон Брэдли, Лиам Каннингем и другие. Шоуранером сериала выступил автор "Игры престолов" Дэвид Бениофф.