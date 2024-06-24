Токсичні уламки космічної ракети впали на китайське село
Київ • УНН
Запуск китайсько-французького супутника SVOM призвів до падіння токсичних уламків ракети на населений пункт, викликавши паніку серед жителів.
Запуск китайсько-французької місії SVOM, яка займається дослідженням гамма-сплесків у суботу, призвів до падіння токсичних уламків ракети над населеним районом. Пише УНН з посиланням на Spacenews.
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Ракета Long March 2C була запущена з Центру запуску супутників Січан о 3:00 ранку 22 червня, успішно вивівши на орбіту супутник для моніторингу космічних змінних об'єктів (SVOM).
Супутник SVOM є частиною спільної місії між Китайським національним космічним управлінням (CNSA) та Французьким національним центром космічних досліджень (CNES).
Однак, запуск SVOM також мав несподівані наслідки. Відео, розміщене на Х, показує, як ракетний прискорювач падає на населений район, викликаючи паніку серед місцевих жителів.
За даними інших повідомлень, прискорювач впав недалеко від повіту Гайдін у префектурі Цяньдуннань, провінція Гуйчжоу. Також було оголошено про закриття повітряного простору навколо зони падіння.
Коментарі до відео підкреслюють потенційну небезпеку від гіперголічного палива ракети Long March, що складається з тетраоксиду азоту та несиметричного диметилгідразину (UDMH). Червонувато-коричневий дим може вказувати на наявність тетраоксиду азоту, тоді як жовтуватий дим може сигналізувати про реакцію гідразину з повітрям. Контакт із цими речовинами може бути вкрай шкідливим для здоров'я.
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