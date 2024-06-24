Токсичные обломки космической ракеты упали на китайскую деревню

Запуск китайско-французской миссии SVOM, которая занимается исследованием гамма-всплесков в субботу, привел к падению токсичных обломков ракеты над населенным районом. Пишет УНН со ссылкой на Spacenews.

Детали

Ракета Long March 2C была запущена из центра запуска спутников Сычан в 3:00 утра 22 июня, успешно выведя на орбиту спутник для мониторинга космических переменных объектов (SVOM).

Спутник SVOM является частью совместной миссии китайского национального космического управления (CNSA) и Французского национального Центра космических исследований (CNES).

Однако запуск SVOM также имел неожиданные последствия. Видео, размещенное на X, показывает, как ракетный ускоритель падает на населенный пункт, вызывая панику среди местных жителей.

Согласно другим сообщениям, ускоритель упал недалеко от уезда Гайдин в префектуре Цяньдуннань, провинция Гуйчжоу. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства вокруг зоны падения.

Комментарии к видео подчеркивают потенциальную опасность от гиперголического топлива ракеты Long March, состоящей из тетраоксида азота и несимметричного диметилгидразина (UDMH). Красновато-коричневый дым может указывать на присутствие тетраоксида азота, в то время как желтоватый дым может сигнализировать о реакции гидразина с воздухом. Контакт с этими веществами может быть крайне вредным для здоровья.

Напомним

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