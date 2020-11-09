Тижнева динаміка: Степанов повідомив про приріст госпіталізованих "коронавірусних" пацієнтів в Україні

"За минулий тиждень у нас було госпіталізовано 9 234 особи – це на 2 тисячі більше пацієнтів, які перебувають у наших лікарнях, тобто кількість госпіталізації збільшилася на 2 тисячі у порівнянні з позаминулим тижнем", - сказав Степанов.

За його словами, сьогодні у лікарнях перебуває понад 28 тисяч осіб з підозрою, або діагнозом COVID-19.

"Це люди, у яких вже підтверджений COVID-19, або з підозрою, але мають відповідні покази до госпіталізації – середньої важкості, або важкий перебіг хвороби", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.