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Тижнева динаміка: Степанов повідомив про приріст госпіталізованих "коронавірусних" пацієнтів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. За минулий тиждень в Україні було госпіталізовано 9234 особи з коронавірусною хворобою COVID-19, або підозрою, що на 2 тисячі більше у порівнянні з позаминулим тижнем. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулий тиждень у нас було госпіталізовано 9 234 особи – це на 2 тисячі більше пацієнтів, які перебувають у наших лікарнях, тобто кількість госпіталізації збільшилася на 2 тисячі у порівнянні з позаминулим тижнем", - сказав Степанов.

За його словами, сьогодні у лікарнях перебуває понад 28 тисяч осіб з підозрою, або діагнозом COVID-19.

"Це люди, у яких вже підтверджений COVID-19, або з підозрою, але мають відповідні покази до госпіталізації – середньої важкості, або важкий перебіг хвороби", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.

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