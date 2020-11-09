Недельная динамика: Степанов сообщил о приросте госпитализированных "коронавирусных" пациентов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшую неделю в Украине были госпитализированы 9234 человека с коронавирусной болезнью COVID-19 или подозрением, что на 2 тысячи больше по сравнению с позапрошлой неделей. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю у нас были госпитализированы 9234 человека - это на 2 тысячи больше пациентов, находящихся в наших больницах, то есть количество госпитализации увеличилась на 2 тысячи по сравнению с позапрошлой неделей", - сказал Степанов.
По его словам, сегодня в больницах находится более 28 тысяч человек с подозрением или диагнозом COVID-19.
"Это люди, у которых уже подтвержден COVID-19, или с подозрением, но имеют соответствующие показания к госпитализации - средней тяжести, или тяжелое течение болезни", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысяч, традиционное уменьшение на выходных.