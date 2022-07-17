Тиждень розпочнеться з короткочасних дощів та гроз
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У понеділок, 18 липня, в деяких регіонах України, за прогнозами Укргідрометцентру, очікуються короткочасні дощі, грози, повідомляє УНН.
Деталі
Вночі у східних та більшості північних областей, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей до 17°; вдень 20-25°, на Закарпатті та узбережжі морів до 28°.
На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.