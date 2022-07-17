Неделя начнется с кратковременных дождей и гроз
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В понедельник, 18 июля, в некоторых регионах Украины, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает УНН.
Детали
Ночью в восточных и большинстве северных областей, днем на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в южной части и большинстве восточных областей до 17°; днем 20-25°, на Закарпатье и побережье морей до 28°.
В Киевской области завтра ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.