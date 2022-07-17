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11:23 • 14805 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 30662 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 64104 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124086 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 141514 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139852 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107128 просмотра

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Неделя начнется с кратковременных дождей и гроз

Неделя начнется с кратковременных дождей и гроз

Киев • УНН

 • 133156 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В понедельник, 18 июля, в некоторых регионах Украины, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает УНН.

Детали

Ночью в восточных и большинстве северных областей, днем на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в южной части и большинстве восточных областей до 17°; днем 20-25°, на Закарпатье и побережье морей до 28°.

В Киевской области завтра ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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