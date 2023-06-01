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Тисячі ізраїльтян приєдналися до параду Єрусалимського прайду

Тисячі ізраїльтян приєдналися до параду Єрусалимського прайду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Тисячі ізраїльтян приєдналися до параду гордості в Єрусалимі в четвер, заходу з високим рівнем безпеки в консервативному місті, де критики прав ЛГБТК провели контрдемонстрацію поблизу, інформує УНН з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Деталі

Щорічний марш проводиться вперше за ультраправого уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, до складу якого входять кілька членів кабінету, які в минулому висловлювали гомофобні погляди.

«Ми очікуємо на гарний протест, який представляє різноманітність ЛГБТК-спільноти в Єрусалимі», — сказав Джонатан Вальфер, голова виконавчого комітету організатора параду «День відкритих дверей Єрусалиму».

Противники, що зібралися поблизу, тримали плакати проти цієї події, у тому числі плакат із написом: «Бог - іудаїзм відкидає цю гей-гидоту!».

Вкрай правий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір та міністр фінансів Бецалель Смотрич були серед організаторів «маршу звірів» у 2006 році, коли противники параду прайду йшли поряд з ослами в Єрусалимі.

Виступаючи перед цьогорічним заходом, Бен-Гвір сказав, що поліція несе відповідальність за охорону параду. За словами представника поліції, для забезпечення безпеки маршу залучено близько 2000 поліцейських.

За оцінками організаторів, День відкритих дверей у Єрусалимі відвідало 30 000 людей, що є найвищим показником за сім років.

Щорічний захід проводиться під посиленою охороною з 2015 року, коли ультраортодоксальний єврей зарізав підлітка та поранив ще шістьох людей.

За кілька місяців до смертельного нападу Смотрич назвав себе «гордим гомофобом» у коментарях, від яких пізніше відмовився.

Бен-Гвір і Смотрич отримали ключові посади в уряді в грудні, попри те, що Нетаньягу має загалом прогресивний послужний список у питаннях політики ЛГБТК.

Інші партнери прем'єра з коаліції, ультраортодоксальні партії, вже давно голосують проти прав ЛГБТК.

Попри це, Ізраїль більш прогресивний, ніж багато його близькосхідних сусідів, і визнає шлюби одностатевих пар, які одружилися за кордоном.

Попередня адміністрація ухвалила закон, який забороняє так звану «конверсійну терапію геїв» і надає всім права на сурогатне материнство.

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