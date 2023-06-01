Тысячи израильтян присоединились к параду Иерусалимского прайда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Тысячи израильтян присоединились к параду гордости в Иерусалиме в четверг, мероприятию с высоким уровнем безопасности в консервативном городе, где критики прав ЛГБТК провели контрдемонстрацию поблизости, информирует УНН со ссылкой на израильские СМИ.
Детали
Ежегодный марш проводится впервые при ультраправом правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в состав которого входят несколько членов кабинета, которые в прошлом высказывали гомофобные взгляды.
«Мы ожидаем хороший протест, представляющий разнообразие ЛГБТК-сообщества в Иерусалиме», — сказал Джонатан Вальфер, председатель исполнительного комитета организатора парада «День открытых дверей Иерусалима».
Противники, собравшиеся поблизости, держали плакаты против этого события, в том числе плакат с надписью: «Бог - иудаизм отвергает эту гей-гадость!».
Крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич были среди организаторов «марша зверей» в 2006 году, когда противники парада прайда шли рядом с ослами в Иерусалиме.
Выступая перед нынешним мероприятием, Бен-Гир сказал, что полиция несет ответственность за охрану парада. По словам представителя полиции, для обеспечения безопасности марша привлечено около 2000 полицейских.
По оценкам организаторов, День открытых дверей в Иерусалиме посетило 30 000 человек, что является самым высоким показателем за семь лет.
Ежегодное мероприятие проводится под усиленной охраной с 2015 года, когда ультраортодоксальный еврей зарезал подростка и ранил еще шесть человек.
За несколько месяцев до смертельного нападения Смотрич назвал себя «гордым гомофобом» в комментариях, от которых позже отказался.
Бен-Гвир и Смотрич получили ключевые должности в правительстве в декабре, несмотря на то, что Нетаньяху имеет в целом прогрессивный послужной список в вопросах политики ЛГБТК.
Другие партнеры премьера по коалиции, ультраортодоксальные партии, уже давно голосуют против прав ЛГБТК.
Несмотря на это, Израиль более прогрессивен, чем многие его ближневосточные соседи, и признает браки однополых пар, вступивших в брак за рубежом.
Предыдущая администрация приняла закон, запрещающий так называемую «конверсионную терапию геев» и предоставляющий всем права на суррогатное материнство.