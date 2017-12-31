Тиша у передноворічний день: на Донбасі не пролунало жодного пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.
"Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
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У Штабі АТО також наголосили на необхідності "забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню".
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ.