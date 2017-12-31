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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37489 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тишина в предновогодний день: на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела

Киев • УНН

 • 11236 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

Тишина в предновогодний день: на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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В штабе АТО также подчеркнули необходимость "обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтвердили приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня".

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

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