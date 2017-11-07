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Тиражі книг російською мовою впали вдвічі - Книжкова палата України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Впродовж останніх п’яти років наклади книг російською мовою зменшилися на 54%, а назв книг вийшло на 48 % менше. Про повідомляє УНН з посиланням на "Урядовий кур'єр".

В той же час наклади україномовної літератури збільшились на 7,7%, хоча назв книг вийшло на 8,8% менше. Такі дані надала Книжкова палата України.

У 2016 році майже 70% від загальної кількості назв випустили українською мовою — 14900 примірників, це 69,4% загального тиражу книг.

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Такі ж дані показує перше півріччя 2017 року: україномовних книг випустили більше, а російськомовні наклади продовжують скорочуватися.

Нагадаємо, Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики за літо напрацював пакет законопроектів для захисту українського інформаційного простору.

Українські Національні Новини

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