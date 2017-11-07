Тиражи книг на русском языке упали вдвое - Книжная палата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В течение последних пяти лет тиражи книг на русском языке уменьшились на 54%, а названий книг вышло на 48% меньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
В то же время тиражи украиноязычной литературы увеличились на 7,7%, хотя названий книг вышло на 8,8% меньше. Такие данные предоставила Книжная палата Украины.
В 2016 году почти 70% от общего количества названий выпустили на украинском языке - 14900 экземпляров, это 69,4% общего тиража книг.
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Такие же данные показывает первое полугодие 2017: украиноязычных книг выпустили больше, а русскоязычные тиражи продолжают сокращаться.
Напомним, Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики за лето наработал пакет законопроектов по защите украинского информационного пространства .