Тиражи книг на русском языке упали вдвое - Книжная палата Украины

В то же время тиражи украиноязычной литературы увеличились на 7,7%, хотя названий книг вышло на 8,8% меньше. Такие данные предоставила Книжная палата Украины.

В 2016 году почти 70% от общего количества названий выпустили на украинском языке - 14900 экземпляров, это 69,4% общего тиража книг.

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Такие же данные показывает первое полугодие 2017: украиноязычных книг выпустили больше, а русскоязычные тиражи продолжают сокращаться.

Напомним, Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики за лето наработал пакет законопроектов по защите украинского информационного пространства .