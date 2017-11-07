Тиражи книг на русском языке упали вдвое - Книжная палата Украины

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127502 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106917 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109488 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107776 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105530 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102616 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146324 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Тиражи книг на русском языке упали вдвое - Книжная палата Украины

Тиражи книг на русском языке упали вдвое - Книжная палата Украины

Киев  •  УНН

 • 22986 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В течение последних пяти лет тиражи книг на русском языке уменьшились на 54%, а названий книг вышло на 48% меньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".

В то же время тиражи украиноязычной литературы увеличились на 7,7%, хотя названий книг вышло на 8,8% меньше. Такие данные предоставила Книжная палата Украины.

В 2016 году почти 70% от общего количества названий выпустили на украинском языке - 14900 экземпляров, это 69,4% общего тиража книг.

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Такие же данные показывает первое полугодие 2017: украиноязычных книг выпустили больше, а русскоязычные тиражи продолжают сокращаться.

Напомним, Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики за лето наработал пакет законопроектов по защите украинского информационного пространства .

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