Тіна Тернер продала права на свої пісні за 50 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Американська співачка Тіна Тернер продала права на свої пісні музичній видавничій компанії BMG. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Компанія офіційно не оголосила вартість угоди, проте, за словами джерел, вартість музичного каталогу співачки становить понад 50 млн доларів США.
За угодою, BMG може використовувати не лише пісні Тіни Тернер, а також ім'я та світлини співачки.
Сама Тернер заявила, що її музика, зокрема хіти The Best и Nutbush City Limits, "у надійних руках".
"Для нас велика честь керувати музичними та комерційними інтересами Тіни Тернер. Ми серйозно ставимося до цієї відповідальності й старанно її виконуватимемо. Вона (Тіна Тернер) справді найкраща", — сказав керівник BMG Гартвіг Мазух.
Він додав, що компанія планує презентувати роботи Тіни новій аудиторії, зокрема поширювати її пісні у соціальних мережах, наприклад, у TikTok.
Додамо
Тіна Тернер — американська співачка, авторка пісень, акторка й танцівниця, володарка восьми премій Греммі. Завдяки своєму артистизму співачка носить титул "Королева рок-н-ролу".