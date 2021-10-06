Тина Тернер продала права на свои песни за 50 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Американская певица Тина Тернер продала права на свои песни музыкальной издательской компании BMG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Компания официально не объявила стоимость сделки, однако, по словам источников, стоимость музыкального каталога певицы составляет более 50 млн долларов США.
Согласно соглашению, BMG может использовать не только песни Тины Тернер, а также имя и фотографии певицы.
Сама Тернер заявила, что ее музыка, в частности хиты The Best и Nutbush City Limits, "в надежных руках".
"Для нас большая честь управлять музыкальными и коммерческими интересами Тины Тернер. Мы серьезно относимся к этой ответственности и будем тщательно ее выполнять. Она (Тина Тернер) действительно лучшая", — сказал руководитель BMG Хартвиг Мазух.
Он добавил, что компания планирует представлять работы Тины новой аудитории, в частности распространять ее песни в социальных сетях, например, в TikTok.
Добавим
Тина Тернер — американская певица, автор песен, актриса, танцовщица, обладательница восьми премий Грэмми. Благодаря своему артистизму певица носит титул "Королева рок-н-ролла".