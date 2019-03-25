Тимошенко збільшила відрив від Порошенка і виходить у другий тур із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Юлія Тимошенко збільшила відрив від Петра Порошенка і виходить у другий тур з Володимиром Зеленським. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного з 16 по 23 березня компанією "Blue Dawn Monitoring", передає УНН.
Опитування проводилося двома методами - телефонним і "face-to-face".
Також українці висловили свою думку щодо можливих комбінацій у другому турі президентських виборів.
У разі, якщо до другого туру вийдуть Порошенко і Тимошенко, чинного президента підтримають 15%, Юлію Володимирівну - 27%. Якщо до другого туру вийдуть Порошенко і Зеленський, за першого кандидата готові проголосувати 14% співвітчизників, за другого - 33%.
У разі комбінації Тимошенко-Зеленський, віддати свій голос за Юлію Володимирівну готові 18% українців, за Зеленського - 30%.
Про свою готовність взяти участь у виборах заявили 54% опитаних українців.
В цілому, соціологи "Blue Dawn Monitoring" прогнозують наступний результат президентських виборів: Зеленський - 23,4% (похибка 2,8%), Тимошенко - 19,7% (похибка 2,2%), Порошенко - 16,9% (похибка 2,5%).
В опитуванні взяли участь 5 тисяч респондентів, старше 18 років. У ОРДЛО, Севастополі та АР Крим опитування не проводилося. Загальна похибка дослідження - не більше 1,4%, рівень досяжності - 52%.